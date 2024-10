Himachal Pradesh : पंचायत ने लगाई किन्नरों की शगुन वसूली पर लगाम, तय कर दी राशि

himachal gram panchayat has fixed amount for transgenders for shagun : हिमाचल प्रदेश की एक ग्राम पंचायत ने किन्नरों द्वारा शगुन के नाम पर की जाने वाली वसूली की शिकायत को लेकर उनके लिए राशि निर्धारित कर दी है। हमीरपुर जिला की दडूही पंचायत प्रधान ऊषा बिरला ने मंगलवार को बताया कि ग्रामसभा में यह निर्णय लिया गया। बिरला ने बताया कि बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत की इजाजत के बिना किसी भी फेरीवाले को गांव में आने की अनुमति नहीं होगी।