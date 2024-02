सर्पविष मामला : एल्विश यादव ने FIR दर्ज कराने वाली संस्था पर लगाया यह आरोप

Elvish Yadav made this allegation on the organization that lodged the FIR : नोएडा की एक रेव पार्टी में सर्पविष की आपूर्ति के मामले में फंसे यूट्यूबर एल्विश यादव ने सोशल मीडिया मंचों पर एक वीडियो साझा कर एक संस्था पर झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने मामले में साक्ष्य जुटाकर कानूनी कार्रावई करने का आश्वासन दिया है।