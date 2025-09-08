ganesh chaturthi

बम की धमकी के बाद केरल सीएम हाउस की तलाशी, ईमेल से मिली थी धमकी

तिरुवनंतपुरम , सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (14:39 IST)
Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan: केरल के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास और तिरुवनंतपुरम जिला अदालत परिसर में बम होने का धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सोमवार को पुलिस ने गहन तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने बताया कि जिला अदालत के आधिकारिक ईमेल आईडी पर सोमवार सुबह यह मेल प्राप्त हुआ, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई।
 
कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला : बम निरोधक दस्ते (बीडीडीएस) और श्वान दस्ते ने अदालत परिसर और ‘क्लिफ हाउस’ (मुख्यमंत्री आवास) की गहन तलाशी ली। हालांकि, तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और पुलिस ने पुष्टि की कि यह एक झूठी धमकी थी। अधिकारियों ने बताया कि ईमेल भेजने वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। इस ईमेल में कथित रूप से तमिलनाडु की राजनीति का भी जिक्र किया गया है।
 
पुलिस के अनुसार, इस वर्ष अब तक ऐसे करीब 28 फर्जी ईमेल मिले हैं, जिनमें ‘क्लिफ हाउस’, राजभवन, हवाई अड्डे और अदालतों जैसे प्रमुख स्थानों को निशाना बनाकर धमकियां दी गई थीं। संदेह है कि यह संदेश भी उन्हीं स्रोतों में से एक से आया है। (एजेंसी/वेबदुनिया)
