Lok Sabha Election : छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों में होंगे चुनाव

Lok Sabha elections will be held in three phases in Chhattisgarh : भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की, जिसके तहत छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए मतदान अप्रैल-मई में 3 चरणों में होगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटों की गिनती 4 जून को होगी।