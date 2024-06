Weather Update : राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में पारा 40 के पार, धौलपुर में अधिकतम 45.4 डिग्री

Mercury crosses 40 degrees in most parts of Rajasthan : राजस्थान के अधिकांश भागों में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं धौलपुर में सर्वाधिक तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस तक ऊपर दर्ज किया गया।