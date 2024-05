Weather Update : राजस्थान के कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी, लू की चेतावनी, बाड़मेर में पारा 46

Most parts of Rajasthan are in the grip of extreme heat : राजस्थान के अधिकतर इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है जहां बुधवार को सीमावर्ती बाड़मेर में दिन का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिन राज्य के अनेक इलाकों में लू (हीटवेव) चलने की चेतावनी दी है।