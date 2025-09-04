मोदी की मां पर गरमाई बिहार की सियासत, क्या बोले तेजस्वी यादव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान पर बिहार की सियासत गरमाई हु्ई है। भाजपा महिला मोर्चा ने आज इस मामले में बिहार बंद का आह्वान किया तो राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी इसका जवाब देने में देर नहीं की। उन्होंने 10 बातों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी और भाजपा पर पलटवार किया।

तेजस्वी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, मां तो मां होती है। मां शब्द जुबान पर आते ही कितना सुकून मिलता है। जो बेजुबान है मां तो उनकी भी होती है। किसी को भी किसी की भी मां-बहन-बेटी के प्रति अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस दुनिया में मौजूद हर इंसान, जीव-जंतु, पशु-पक्षी सभी मां की ही पैदाइश है।