CM सिद्धारमैया और डिप्टी CM शिवकुमार के बीच चले 'शब्द' बाण, karnataka में फिर गर्माई सियासत

गोपनीय समझौते की दिलाई याद

डीके ने पहली बार खुलकर संकेत दिया कि 2023 के चुनावों में कांग्रेस की जीत के तुरंत बाद सत्ता साझा करने के संबंध में एक गोपनीय समझौता हुआ था। उन्होंने कहा कि यह डील 5-6 नेताओं के बीच हुई थी और वह इसे सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं करना चाहते। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की मांग नहीं की है और वह पार्टी को शर्मिंदा या कमजोर नहीं करना चाहते।



