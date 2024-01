हिमाचल में शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रस्ताव

Proposal to increase the age of marriage from 18 to 21 in Himachal : हिमाचल प्रदेश कैबिनेट (Himachal Pradesh cabinet) की मीटिंग में शुक्रवार को शिमला में हुई। इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। राज्य में अब लड़कियों की शादी 21 साल (21 years) में हो सकती है। कैबिनेट ने लड़की की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया। 18 से 21 वर्ष करने का यह प्रस्ताव अब केंद्र सरकार (Central Government) को भेजा जाएगा।