भीषण गर्मी के चलते ओडिशा में 18 से 20 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल

Schools closed in Odisha from 18 to 20 April : ओडिशा सरकार (Odisha government) ने भीषण गर्मी (extreme heat) पड़ने के भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुमान के मद्देनजर 18 से 20 अप्रैल तक राज्य के सभी सरकारी स्कूल बंद करने की बुधवार को घोषणा की। स्कूल एवं सामूहिक शिक्षा विभाग ने भुवनेश्वर में एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि सरकार ने मौजूदा भीषण गर्मी और दिन के तापमान में वृद्धि को देखते हुए सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी समेत सभी स्कूल तीन दिन के लिए बंद करने का फैसला किया है।