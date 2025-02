निर्वस्त्र किया, प्राइवेट पार्ट से लटकाएं डंबल्स, केरल के नर्सिंग कॉलेज के 3 छात्रों की दिल दहलाने वाली कहानी

Shocking story of ragging of 3 nursing college students in Kerala: केरल में कोट्‍टायम के एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज से ऐसी खबर सामने आई है, जिसको सुनकर हर किसी दिल दहल जाएगा। नर्सिंग फर्स्ट ईयर के 3 छात्रों ने ‍पुलिस को अपनी कहानी जिस तरह से बताई, पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल, इन छात्रों ने अपने 5 सीनियर छात्रों के खिलाफ रैगिंग की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित छात्रों के साथ 3 महीने से रैगिंग की जा रही थी।