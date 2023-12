Maharashtra : महिला मित्र को कुचलने के मामले की जांच करेगी SIT, गंभीर रूप से घायल हुई युवती

SIT will investigate the case of crushing a female friend : महाराष्ट्र के ठाणे शहर में महिला मित्र को कुचलने की वरिष्ठ नौकरशाह के बेटे की कथित कोशिश की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। कुचले जाने की इस कोशिश में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है और उपचाराधीन है।