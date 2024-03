Lok Sabha Election : सपा ने की यूपी में 6 और सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा

SP announces candidates for six more seats in Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के समूह 'इंडिया' के सबसे प्रमुख घटक समाजवादी पार्टी (SP) ने बुधवार को लोकसभा चुनावों के लिए 6 सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। संभल और गौतमबुद्ध नगर क्षेत्र में फिर से नए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं।