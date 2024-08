तमिलनाडु में विद्यार्थियों को हर माह मिलेंगे 1000 रुपए

Rs 1000 per month to students in Tamil Nadu: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को सरकारी और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों के लड़कों को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह सहायता की ‘तामीज पुधलवन’ (तमिल बेटा) योजना शुरू की।