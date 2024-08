दिल्ली में भारी बारिश से सड़कें बनीं तालाब, गहरे पानी में डूबने से किशोर की मौत

Teen dies due to drowning in heavy rain in Delhi : मध्य दिल्ली के चाणक्य पुरी इलाके में ब्रिटिश स्कूल के पास शुक्रवार को भारी बारिश के बाद सड़क पर जमा पानी में 15 वर्षीय एक किशोर डूब गया। पीड़ित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच जारी है।