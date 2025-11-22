Festival Posters

उदयनिधि स्टालिन के बयान से बवाल, संस्कृत को बताया मृत भाषा, BJP ने बताया हिन्दुओं का अपमान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 22 नवंबर 2025 (20:17 IST)
TN Deputy CM Udhayanidhi Stalin calls Sanskrit a dead language : भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शनिवार को तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन पर संस्कृत को ‘मृत भाषा’ कहने को लेकर हमला बोला और कहा कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता बार-बार हिन्दुओं का अपमान कर ‘‘अराजकता और विभाजन’’ का प्रतीक बन गए हैं। 
 
क्या कहा था उदयनिधि ने 
उदयनिधि स्टालिन ने शुक्रवार को चेन्नई में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तमिल भाषा के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपए आवंटित करने की आलोचना की और कहा कि इसके विपरीत ‘एक मृत भाषा’ संस्कृत के लिए 2,400 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। 
उदयनिधि के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि भारत के प्राचीन मूल्यों और संस्कृति के खिलाफ बोलना फैशन बन गया है। चुग भाजपा की ओर से आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए चेन्नई में थे। 'मृत भाषा' कहने पर आपत्ति जताते हुए भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि किसी को भी किसी भी भाषा को मृत कहने का अधिकार नहीं है, खासकर उस भाषा को जो आज भी देशभर में प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों में इस्तेमाल की जाती है।
 
भारत में कई संस्कृत विश्वविद्यालय
तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने कहा कि केंद्र सरकार ने संस्कृत के लिए 2,400 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं क्योंकि भारत में कई संस्कृत विश्वविद्यालय हैं।
अन्नामलाई ने कहा कि हम डीएमके से लगातार कहते हैं- मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बात करें और बिहार, गुवाहाटी और दिल्ली में नए तमिल विश्वविद्यालय खोलें। समीक्षा बैठक से इतर अन्नामलाई ने कहा, "बिना कोई विश्वविद्यालय खोले, हमारे उपमुख्यमंत्री कहते हैं कि यहां हमेशा से कई संस्कृत विश्वविद्यालय रहे हैं। वे तमिलनाडु में मौजूद एकमात्र तमिल विश्वविद्यालय को बढ़ाकर दो या तीन करने का प्रयास भी नहीं करते। जब यही स्थिति है, तो केंद्र सरकार धन कैसे उपलब्ध कराएगी। Edited by : Sudhir Sharma

