वह सत्ता जो भय पैदा करे उसे उखाड़ फेंकना चाहिए : उद्धव ठाकरे

Uddhav Thackeray said that the power which creates fear should be removed : शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि जनता में भय पैदा करने वाली सत्ता को हटा देना चाहिए और वह ऐसा करके रहेंगे। ठाकरे ने कहा, आम नागरिकों को खुद को सत्ता के करीब महसूस करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आने वाला साल खुशियों व आशाओं भरा होगा।