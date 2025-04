जब तक संगठित नहीं होंगे, आतंकी ताकतें हमें निशाना बनाती रहेंगी : धामी

Unless we are organized: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना को देश की राष्ट्रीय एकता पर हमला बताते हुए शुक्रवार को कहा कि इस घिनौनी वारदात ने सभी को एक साथ आने की चुनौती दी है और ‘जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक ऐसी ताकतें हमें निशाना बनाती रहेंगी’।