Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






CM धामी ने किया 700 करोड़ की बड़ी परियोजनाओं का ऐलान, उत्तराखंड में औद्योगिक विकास को मिलेगी नई गति

Advertiesment
हमें फॉलो करें Chief Minister Pushkar Singh Dhami

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

देहरादून , रविवार, 23 नवंबर 2025 (14:57 IST)
Chief Minister Pushkar Singh Dhami News : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊधम सिंह नगर में 700 करोड़ के पंतनगर एयरपोर्ट और 1000 एकड़ की इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी जैसी बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की, जिनसे बड़े निवेश और रोजगार की उम्मीद है। धामी ने कहा कि इसके लिए 900 एकड़ भूमि हस्तगत कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को उद्यमियों का सहयोग करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।  
 
खबरों के अनुसार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊधम सिंह नगर में 700 करोड़ के पंतनगर एयरपोर्ट और 1000 एकड़ की इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी जैसी बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की, जिनसे बड़े निवेश और रोजगार की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
ALSO READ: उत्तराखंड के 13 जिलों में बनेंगे 13 आदर्श संस्कृत ग्राम
धामी ने कहा कि इसके लिए 900 एकड़ भूमि हस्तगत कर ली गई है। धामी ने कहा कि जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को उद्यमियों का सहयोग करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। धामी ने सिडकुल के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में राज्य की औद्योगिक नीतियों पर जोर दिया।
 
प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में बेहतर औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस पर सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने उद्योगों के अनुकूल नीतियां बनाई हैं और सभी को राज्य के समग्र विकास में सहयोगी बनना होगा। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से ऊधम सिंह नगर जिले को औद्योगिक विकास का केंद्र बताया।
ALSO READ: खनिज सुधार रैंकिंग में उत्तराखंड दूसरे नंबर पर, मिलेगी 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि
उन्होंने कहा कि किच्छा के खुरपिया फार्म में एक हजार एकड़ में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित की जा रही है। किच्छा खुरपिया फार्म में औद्योगिक स्मार्ट सिटी और सेटेलाइट एम्स के विकास को भी गति दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश के लिए बड़े औद्योगिक घरानों ने इच्छा जताई है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में अच्छे और बड़े उद्योग स्थापित हों।
Edited By : Chetan Gour 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

चंडीगढ़ पर क्या कोई नया बिल ला रही है मोदी सरकार, गृह मंत्रालय ने दिया जवाब
होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels