कौन है पंजाब के AAP विधायक हरमीत सिंह, पुलिस हिरासत से कैसे हुए फरार?

AAP MLA Harmeet Singh Pathanmajra : बलात्कार के आरोप गिरफ्तार आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा मंगलवार को पुलिस हिरासत से फरार हो गए। हरमीत सिंह को पुलिस ने आज सुबह ही हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया था। थाने ले जाने के दौरान हरमीत और उनके साथियों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है।

पंजाब के पटियाला जिले के सनौर हल्के से विधायक हरमीत सिंह को पुलिस ने हरियाणा के करनाल के गांव डबरी से गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी धारा 376 के एक मामले में की गई है।

बताया जा रहा है कि पठान माजरा और उनके साथी एक स्कॉर्पियो और एक फॉर्च्यूनर में फरार हो गए। पुलिस ने फॉर्च्यूनर को पकड़ लिया है, जबकि पुलिस टीम स्कॉर्पियो में फरार विधायक का पीछा कर रही है।

कौन है हरमीत सिंह पठानमाजरा : हरमीत सिंह पठानमाजरा 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में सनौर सीट से विधायक चुने गए थे। इस चुनाव में उन्होंने शिरोमणी अकाली दल के हरिंदर पाल सिंह चंदूमाजरा को 49,122 वोटों हराया था।

क्या है मामला : एक महिला ने 25 अगस्त 2025 को पठानमाजरा के खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि हरमीत ने उसका निजी वीडियो लीक किया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद, 26 अगस्त को महिला ने एक और शिकायत दर्ज की, जिसमें दावा किया कि हरमीत ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया।

शिकायत के आधार पर, पटियाला पुलिस ने हरमीत के खिलाफ IPC की धारा 376 और IT एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही हरमीत फरार हो गया। हरियाणा पुलिस ने उसे करनाल से गिरफ्तार कर लिया।

पंजाब सरकार ने सोमवार को ही वापस ली थी सुरक्षा : पंजाब सरकार ने सोमवार को ही विधायक पठान माजरा की सुरक्षा वापस ली थी। वे पिछले 3-4 दिनों से अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और उन्होंने सिंचाई विभाग के मुख्य अफसर कृष्ण कुमार को हालिया बाढ़ का सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया था।

