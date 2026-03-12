13 महीने का साल, गुरु बने राजा और मंगल मंत्री, रौद्र संवत्सर में इन 5 चीजों का अभी कर लें इंतजाम

Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (12:11 IST)
Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (12:21 IST)
Hindu calendar and almanac 2083: वर्ष 2025 को सभी ने देखा है कि वह किस तरह से हादसों, युद्ध, प्राकृतिक आपदा और बुरी घटनाओं में गुजरा है क्योंकि उस वर्ष में आषाढ़ माह में 13 दिनों का अशुभ पक्ष था और वर्ष 2025 में शुरुआत से लेकर अंत तक कई अशुभ योग बने थे। इसी प्रकार वर्ष 2026 में भी इस बार हिंदू पंचांग और कैलेंडर 2083 में 12 नहीं 13 माह होंगे। इसी के साथ यह नया वर्ष रौद्र संवत्सर नाम का होगा जिसके राजा गुरु और मंत्री मंगल होंगे। अधिकमास के इस बार बहुत ही खतरनाक योग संयोग बन रहे हैं। ऐसे में सतर्क रहकर 5 चीजें जरूर जमा कर लें।
1. आहार और पोषण (खाद्य सामग्री)
ऐसी चीज़ें चुनें जो लंबे समय तक चलें और जिन्हें पकाने के लिए कम पानी या ईंधन की ज़रूरत हो:
अनाज: चावल, राजमा, चवले, दालें, पास्ता, सूजी, छोले आदि।
डिब्बाबंद/सूखा भोजन: मूंगफली, पोहा, मुरमुरा, अचार, सत्तू, चिवड़ा, सेव, बिस्कुट, भुने चने, सूखे मेवे, नट्स, और मिल्क पाउडर।
ऊर्जा स्रोत: गुड़, शक्कर, शहद, और पीनट बटर (ये तुरंत कैलोरी देते हैं)।
मसाले और तेल: नमक (सबसे महत्वपूर्ण), हल्दी, और खाना पकाने का तेल।
2. जल प्रबंधन
पानी भोजन से भी अधिक महत्वपूर्ण है:
पीने का पानी: प्रति व्यक्ति कम से कम 3 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से स्टॉक करें।
सफाई का पानी: नहाने और धोने के लिए अलग से संग्रह करें।
शुद्धिकरण: वॉटर प्यूरीफिकेशन टैबलेट्स या फिटकरी पास रखें।
3. चिकित्सा और स्वच्छता (First Aid)
अस्पताल तक पहुँच कठिन हो सकती है, इसलिए यह किट तैयार रखें:
नियमित दवाएं: यदि परिवार में कोई बीपी, शुगर या अस्थमा का मरीज है, तो 1 महीने की अतिरिक्त दवा।
प्राथमिक चिकित्सा: बैंडेज, एंटीसेप्टिक (डेटॉल/सेवलॉन), दर्द निवारक दवाएं, ग्लुकोज और ओआरएस (ORS) के पैकेट।
स्वच्छता: सैनिटरी पैड्स, साबुन, हैंड सैनिटाइज़र, और मास्क।
4. ऊर्जा और संचार
अंधेरे और सूचना के अभाव से बचने के लिए:
रोशनी: टॉर्च (एक्स्ट्रा बैटरी के साथ), मोमबत्ती, लालटेन और माचिस/लाइटर।
संचार: एक बैटरी से चलने वाला रेडियो (खबरें सुनने के लिए सबसे भरोसेमंद साधन)।
पावर बैंक: मोबाइल चार्ज रखने के लिए सोलर पावर बैंक बेहतर होते हैं।
सिगड़ी: गैसे चूल्हा की अपेक्षा सिगड़ी और इंडक्शन का विकल्प भी साथ रखें।
5. महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और नकदी
डिजिटल पेमेंट सिस्टम ठप हो सकता है:
नकदी: छोटे नोटों में पर्याप्त कैश घर पर रखें।
दस्तावेज़: आधार कार्ड, पासपोर्ट, बीमा के कागजात, और प्रॉपर्टी के कागजों को एक वॉटरप्रूफ बैग में रखें।
आपातकालीन "गो-बैग" (Emergency Go-Bag)
-
यदि आपको तुरंत घर छोड़ना पड़े, तो एक छोटा बैग तैयार रखें जिसमें ये हों:
-
पानी की एक बोतल और कुछ बिस्कुट, सूखा चना, गुड़ आदि।
-
ज़रूरी दवाओं की एक छोटी किट।
-
चाकू या मल्टी-टूल किट।
-
एक जोड़ी अतिरिक्त कपड़े और मोजे।
-
सीटी (मदद बुलाने के लिए)।
5 सावधानियां:-
1. भीड़ भरे इलाके से दूर रहें। सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करें।
2. घबराएं नहीं और किसी भगदड़ में शामिल न होकर शांति एवं समझदारी से काम लेना चाहिए।
3. आपको अपने घर के जरूरी कागजात, गोल्ड और कैश को सुरक्षित तरीके से रखना चाहिए।
4. अपने बच्चों को सही शिक्षा देकर युद्ध से सुरक्षित रहने के तरीके बताना चाहिए।
5. अफवाह नहीं फैलाना और किसी अफवाह के झांसे नहीं आना चाहिए। स्वविवेक का उपयोग करें और लोगों की मदद करें।
युद्ध या संकट की स्थिति के लिए तैयारी करना डरने की बात नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा कदम है। ऐसी स्थितियों में आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) बाधित हो सकती है, इसलिए आपके पास कम से कम 2 से 4 सप्ताह का बैकअप होना चाहिए।