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दुनिया की प्रमुख विचारधाराएं कौन-कौन सी हैं? जानिए पूरी सूची और उनकी खासियतें

पूंजीवाद से साम्यवाद तक, दुनिया की बड़ी विचारधाराओं के बारे में जानिए

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ideologies list
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Mon, 08 Jun 2026 (13:47 IST) Updated Date: Mon, 08 Jun 2026 (14:40 IST)
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ideologies list: विश्व के इतिहास में दर्शन (Philosophy), राजनीति, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विचारों और सिद्धांतों की एक विशाल श्रृंखला रही है। इन सिद्धांतों को ही हिंदी में 'वाद' और अंग्रेजी में '-ism' कहा जाता है। दुनिया के सभी प्रमुख 'वादों' को उनके विषय के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।
 

1. धार्मिक और आध्यात्मिक वाद (Religious & Spiritual Isms)

ये वाद ईश्वर, ब्रह्मांड और आत्मा के अस्तित्व की व्याख्या करते हैं:
आस्तिकता (Theism): ईश्वर के अस्तित्व और उसकी सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करना।
नास्तिकता (Atheism): ईश्वर और अलौकिक शक्तियों के अस्तित्व को पूरी तरह खारिज करना (जैन, बौद्ध)।
अज्ञेयवाद (Agnosticism): यह मानना कि ईश्वर है या नहीं, इसे मनुष्य निश्चित रूप से नहीं जान सकता। (ताओ, जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म का सांख्य एवं अद्वैत दर्शन इसके करीब हैं)।
एकेश्वरवाद (Monotheism): केवल एक ही ईश्वर को मानना (जैसे यहूदी, ईसाई और इस्लाम)।
बहुदेववाद (Polytheism): एक से को ईश्‍वर मानना या अधिक देवी-देवताओं की पूजा और अस्तित्व को मानना।
सर्वेश्वरवाद (Pantheism): यह मानना कि संपूर्ण ब्रह्मांड और प्रकृति ही ईश्वर है; प्रकृति से अलग कोई भगवान नहीं है।
एकात्मवाद (Monism): यह मानना कि संपूर्ण जगत में केवल एक ही तत्व (जैसे ब्रह्म या चेतना) सत्य है, बाकी सब उसका रूप हैं।
नियतिवाद: (Determinism): सबकुछ नियत है। ईश्वर या कर्म में जैसा कुछ नहीं है। जो कुछ है नियतिवाद है। पुरुषार्थ, पराक्रम वीर्य से नहीं, किंतु नियति से ही जीव की शुद्धि या अशुद्धि होती है। इन्हें आजीवक भी कहते हैं।
 
नोट: हिंदू धर्म में उपरोक्त सभी दर्शनों का समावेश है, क्योंकि हिंदुइज्म मानता है कि सत्य को किसी वाद में नहीं समेट सकते हैं। ऋग्वेद में सभी तरह के वादों का वर्णन मिलता है। हिंदू दर्शन मुलत: खोज और मोक्ष को महत्व देता है।
 

2. राजनैतिक और आर्थिक वाद (Political & Economic Isms)

इन वादों ने दुनिया की सरकारों, देशों की सीमाओं और अर्थव्यवस्थाओं को आकार दिया है:
पूंजीवाद (Capitalism): मुक्त बाजार (Free Market) और निजी संपत्ति का समर्थन करने वाली व्यवस्था, जहां उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है।
समाजवाद (Socialism): संपत्ति और संसाधनों पर समाज या सरकार के नियंत्रण का समर्थन, ताकि अमीरी-गरीबी की खाई कम हो।
साम्यवाद (Communism): कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित, जो एक वर्गहीन और राज्यहीन समाज की कल्पना करता है जहां सब कुछ सबका होता है (जैसे सोवियत संघ या चीन का मूल मॉडल)।
फासीवाद / नाजीवाद (Fascism / Nazism): उग्र राष्ट्रवाद और तानाशाही का समर्थन करने वाली विचारधारा, जहां राष्ट्र सर्वोपरि होता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म कर दी जाती है।
साम्राज्यवाद (Imperialism): किसी शक्तिशाली देश द्वारा अपनी सीमाओं का विस्तार करने और दूसरे कमजोर देशों को गुलाम बनाने की नीति।
उपनिवेशवाद (Colonialism): एक देश द्वारा दूसरे देश पर आर्थिक और राजनैतिक नियंत्रण स्थापित करना (जैसे अंग्रेजों का भारत पर राज)।
अराजकतावाद (Anarchism): किसी भी प्रकार की सरकार, राज्य या कानून का विरोध करना; इनका मानना है कि समाज बिना किसी सत्ता के खुद चल सकता है।
लोकतंत्रवाद (Democratism): जनता के शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों (चुनाव, समानता) का समर्थन।
नोट: भारतीय दर्शन और परंपरा लोकतंत्र और अधिनायकवाद को बीच के रास्ते का समर्थन करता है। जैसे रामराज्य और विक्रमादित्य का राज्य।
 

3. दार्शनिक और ज्ञानमीमांसीय वाद (Philosophical Isms)

ये मनुष्य की बुद्धि, सत्य की खोज और जीवन जीने के नजरिए से जुड़े हैं:
आदर्शवाद (Idealism): भौतिक संसार की तुलना में विचारों (Ideas), चेतना और आत्मा को प्राथमिक मानना।
भौतिकवाद (Materialism): यह मानना कि केवल पदार्थ (Matter) ही सत्य है, आत्मा या चेतना जैसी कोई चीज नहीं होती।
यथार्थवाद (Realism): चीजों को वैसी ही देखना जैसी वे वास्तव में हैं, न कि कल्पना या आदर्श के रूप में।
अस्तित्ववाद (Existentialism): यह मानना कि मनुष्य का अस्तित्व पहले आता है और वह अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य खुद चुनता है (फ्री विल)।
बुद्धिवाद (Rationalism): ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल तर्क और बुद्धि को ही एकमात्र साधन मानना।
अनुभववाद (Empiricism): यह मानना कि सच्चा ज्ञान केवल इंद्रियों के अनुभव और प्रयोगों (Observations) से ही मिल सकता है।
उपयोगितावाद (Utilitarianism): वह सिद्धांत जो कहता है कि वही कार्य सही है जिससे "अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख" मिले।
घोर निराशावाद (Nihilism): यह मानना कि जीवन का कोई अंतर्निहित अर्थ, उद्देश्य या नैतिक मूल्य नहीं है; सब कुछ शून्य है।
नोट: भारतीय दर्शन और धर्म में यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, बुद्धिवाद और अनुभववाद की चर्चा अधिक होती है। 
 

4. सामाजिक और सांस्कृतिक वाद (Social & Cultural Isms)

ये समाज के ढांचे, अधिकारों और इंसानी व्यवहार को प्रभावित करते हैं:
नारीवाद (Feminism): महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अधिकारों और लैंगिक समानता (Gender Equality) का समर्थन।
मानवतावाद (Humanism): किसी दैवीय शक्ति के बजाय मनुष्य, उसकी भलाई और उसकी क्षमताओं को केंद्र में रखना।
व्यक्तिवाद (Individualism): समाज या राज्य की तुलना में व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को अधिक महत्व देना।
राष्ट्रवाद (Nationalism): अपने देश के प्रति वफादारी, गर्व और देशहित को सर्वोपरि रखने की भावना।
वैश्वीकरण / भूमंडलीकरण (Globalism): पूरी दुनिया को एक साझा बाजार और समाज के रूप में देखना (वसुधैव कुटुंबकम का आधुनिक रूप)।
पर्यावरणवाद (Environmentalism): प्रकृति, पर्यावरण और वन्यजीवों के संरक्षण को समर्पित विचारधारा।
नोट: भारतीय धर्म, दर्शन और परंपरा में सभी को महत्व दिया गया है।
 

संक्षेप में कहें तो:

इंसानी दिमाग ने जब भी किसी एक विचार को बहुत गहराई से पकड़ा और उसे जीवन जीने का आधार बनाया, तो वहां एक नए 'वाद' का जन्म हुआ। आज भी दुनिया इन्हीं वादों के टकराव और तालमेल से चल रही है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि मनुष्‍य को यह समझना होगा कि सभी वादों से ज्याद महत्वपूर्ण है मनुष्‍य-मनुष्‍यता, व्यक्ति स्वतंत्रता, ज्ञान-विज्ञानता और प्रकृति संवरक्षण।
 
संकलन: अनिरुद्ध जोशी
 

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