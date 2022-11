Chanakya Niti : 4 मौकों पर दिल खोलकर करें रुपये पैसे खर्च

Chanakya Niti in Hindi: आचार्य चाणक्य की नीति आज भी प्रासंगिक है। चाणक्य ने धन के संबंध में भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि है जो व्यक्ति धन की बचत नहीं करता वह जीवन में जब संकटों से घिर जाता है तो उसे कोई बचाने वाला नहीं होता है। इसलिए हर हाल में धन की बचत करना चाहिए, लेकिन 4 ऐसे मौके होते हैं जहां दिल खोलकर धन खर्च करने से धन बढ़ता है।

धन पर चाणक्य के विचार | Chanakyas thoughts on money:

4 अवसर पर धन को खर्च करें जी भर कर | Spend money on 4 opportunities to the fullest:

1. मंदिर में दान : चाणक्य के अनुसार समय समय पर मंदिर में दान दक्षिणा देने से ईश्वरीय कृपा होती है एवं धन और बढ़ता है। घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। मंदिर में नहीं तो किसी पवित्र स्थान या तीर्थ क्षेत्र में दान करें। संन्यासियों के आश्रम में दान करें।