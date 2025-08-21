काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर दिखा माता लक्ष्मी का वाहन श्वेत उल्लू, बहुत दुर्लभ घटना, जानें क्या है संकेत

हिंदू धर्म के चार धामों के स्थान से मिलते हैं भविष्‍य की अच्छी और बुरी घटनाओं के संकेत, लेकिन हाल ही में काशी विश्‍वनाथ मंदिर के शिखर पर माता लक्ष्मी के वाहन सफेद उल्लू को देखा गया। शयन आरती के बाद देखे गए उल्लू के बारे में बताया जा रहा है कि यह बहुत ही शुभ संकेत है। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर मंदिर के पीआरओ आनंद शुक्ला ने ली थी।

सोमवार की रात लगभग दस बजे, जब शयन आरती संपन्न हो चुकी थी तभी अचानक एक सफेद उल्लू उड़कर आया और सीधे मंदिर के स्वर्ण शिखर पर आ बैठा। आध्यात्मिक वातावरर में यह दृश्य विस्मित कर देने वाला था जिसे देखकर भक्त भावविभोर हो गए। कई श्रद्धालुओं ने तो यहां तक कहा कि यह उल्लू केवल पक्षी नहीं था, बल्कि देवी का दूत बनकर आया था। हालांकि सुबह तक वह वहां से उड़ गया था। माना जा रहा है कि यह बहुत ही शुभ संकेत है।

हिंदू धर्मग्रंथों में उल्लू को देवी लक्ष्मी का वाहन माना गया है। लक्ष्मी, जो धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, वे उल्लू पर आरूढ़ होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। यदि किसी स्थान पर सफेद उल्लू दिख जाए, तो इसे और भी पवित्र संकेत माना जाता है। इसे बाबा विश्वनाथ और मां लक्ष्मी की संयुक्त कृपा का संकेत माना जा रहा है।

कहा जाता है कि काशी में जो भी घटना घटती है, उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है क्योंकि बाबा को विश्‍वनाथ कहते हैं। इसी कारण यहां होने वाली छोटी-से-छोटी घटनाएं भी भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती हैं। उल्लू की इस दिव्य उपस्थिति ने लोगों को विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में विश्व और भारत में शुभ और सकारात्मक परिवर्तन होंगे।