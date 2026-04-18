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Char dham yatra: चार धाम यात्रा में रखें ये 10 सावधानियां जरूर जानें

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chardham yatra 2026
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Sat, 18 Apr 2026 (12:39 IST) Updated Date: Sat, 18 Apr 2026 (12:50 IST)
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चार धाम यात्रा (यमुनात्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ) न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भौगोलिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण भी है। ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी और बदलता मौसम आपकी परीक्षा ले सकता है। अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए इन 10 सावधानियों का विशेष ध्यान रखें।

1. शारीरिक फिटनेस और मेडिकल चेकअप

यात्रा शुरू करने से कम से कम एक महीने पहले पैदल चलने और ब्रीदिंग एक्सरसाइज (प्राणायाम) का अभ्यास शुरू करें। चूंकि आप 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर होंगे, इसलिए अपने डॉक्टर से हार्ट और लंग्स का चेकअप जरूर करवाएं।

2. एक साथ ऊंचाई पर न चढ़ें:

शरीर को पहाड़ी हवा और कम ऑक्सीजन के अनुकूल ढालने के लिए समय दें। रास्ते में रुक-रुक कर आगे बढ़ें। यदि आपको सिरदर्द, चक्कर या उल्टी जैसा महसूस हो (AMS - Acute Mountain Sickness), तो तुरंत रुक जाएं और नीचे की ओर आएं।

3. मौसम के अनुसार कपड़े:

पहाड़ों में धूप निकलने पर गर्मी और बादल छाते ही कड़ाके की ठंड हो जाती है। कपड़ों की परतें (Layers) पहनें ताकि जरूरत के अनुसार उन्हें उतार या पहन सकें। साथ में अच्छी क्वालिटी के रेनकोट और वॉटरप्रूफ जूते जरूर रखें।

4. भारी सामान से बचें:

पैदल चढ़ाई के दौरान बैग का वजन कम से कम रखें। केवल जरूरी दवाइयां, सूखे मेवे और पानी की बोतल ही साथ रखें। भारी सामान आप घोड़े/खच्चर या अपने बेस कैंप होटल में छोड़ सकते हैं।

5. खान-पान में सावधानी

यात्रा के दौरान गरिष्ठ (भारी) भोजन से बचें। हल्का और सुपाच्य भोजन लें। खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए खूब पानी पिएं, लेकिन खुले झरने या नदी का पानी सीधे न पिएं। ओआरएस (ORS) या ग्लूकोज साथ रखें।

6. दवाइयों की किट (First-Aid Kit)

  • अपने साथ एक छोटी किट रखें जिसमें:
  • पेनकिलर्स और बुखार की दवा।
  • बैंडेज और एंटीसेप्टिक क्रीम।
  • ऊंचाई की बीमारी (Altitude Sickness) की दवा (डॉक्टर की सलाह पर)।
  • सर्दी-खांसी और पेट खराब होने की दवाएं।

7. रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स

चार धाम यात्रा के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अपने पास आधार कार्ड की फोटोकॉपी और रजिस्ट्रेशन की कॉपी हमेशा रखें। अपने परिवार के किसी सदस्य का इमरजेंसी नंबर पॉकेट में लिखकर रखें।

8. ड्राइविंग में सावधानी

यदि आप स्वयं ड्राइव कर रहे हैं, तो पहाड़ों पर रात में ड्राइविंग करने से बचें। केवल अनुभवी पहाड़ी ड्राइवरों के साथ ही यात्रा करें। भूस्खलन (Landslides) के समय वाहन को सुरक्षित स्थान पर रोक दें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।

9. शराब और धूम्रपान का त्याग

धार्मिक यात्रा होने के साथ-साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ऊंचाई पर शराब और धूम्रपान बहुत हानिकारक है। यह आपके फेफड़ों की कार्यक्षमता को कम करता है और डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) का कारण बनता है।

10. पर्यावरण का सम्मान

  • हिमालय एक संवेदनशील क्षेत्र है। प्लास्टिक का उपयोग न करें और कूड़ा कचरा न फैलाएं। स्थानीय परंपराओं और मंदिर के नियमों का सम्मान करें।
  • एक विशेष टिप: यात्रा के दौरान अपने फोन की बैटरी बचाकर रखें और एक पावर बैंक हमेशा साथ रखें, क्योंकि पहाड़ों में बिजली की समस्या हो सकती है।
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