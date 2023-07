Amarnath Yatra 2023: आखिर किसने किए थे बाबा अमरनाथ के सबसे पहले दर्शन? कहानी है बड़ी ही दिलचस्प

भृगु ऋषि ने की थी यहां की सबसे पहले यात्रा- Bhrigu Rishi had made the first visit here :

महाभरत और बौद्धकाल में भी मिलते हैं यात्रा के प्रमाण- Evidence of travel is also found in Mahabharata and Buddhist period:

अमरनाथ की यात्रा करने के प्रमाण महाभारत और बौद्ध काल में भी मिलते हैं। ईसा पूर्व लिखी गई कल्हण की 'राजतरंगिनी तरंग द्वि‍तीय' में इसका उल्लेख मिलता है। अंग्रेज लेखक लारेंस अपनी पुस्तक 'वैली ऑफ कश्मीर' में लिखते हैं कि पहले मट्टन के कश्मीरी ब्राह्मण अमरनाथ के तीर्थयात्रियों की यात्रा करवाते थे। बाद में बटकुट में मलिकों ने यह जिम्मेदारी संभाल ली।