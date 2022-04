18 पुराणों की 20 परंपराएं, Life बदल देंगी आपकी

20 Traditions of 18 Puranas

20 traditions of 18 Puranas, your life will change: पुराण का शाब्दिक अर्थ है- प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। पुराणों में दर्ज है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें प्राचीन कथाओं के साथ ही ज्ञान, विज्ञान और धर्म की कई गहन गंभीर बातें भी समाहित हैं। आओ जानते हैं पुराणों की ऐसी 20 परंपराएं जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी, जिन पर अमल करके आप अपना जीवन बदल सकते हैं।