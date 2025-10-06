kojagari lakshmi puja 2025: कोजागरी व्रत क्या होता है, क्यों करते हैं लक्ष्मी पूजा?

2. चंद्रमा और अमृत वर्षा का विशेष महत्व: पूरे वर्ष भर में यह एकमात्र ऐसी रात होती है जब चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणें अमृत के समान औषधीय गुणों से युक्त होती हैं। इस रात भक्त खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, ताकि वह अमृत से युक्त हो जाए। मां लक्ष्मी, जिन्हें धन, स्वास्थ्य और पोषण की देवी माना जाता है, इस खीर के माध्यम से भक्तों को स्वास्थ्य और दीर्घायु का भी वरदान देती हैं।