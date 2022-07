सावन में न खाएं ये 10 चीजें, जानिए सूची

श्रावण मास में क्या नहीं खाना चाहिए- what should not be eat in the month of shravan:

1. हरी पत्तेदार सब्जियां : पत्तेदार सब्जियां पालक, मैथी, लाल भाजी, बथुआ, गोभी, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां नहीं खानी चाहिए।