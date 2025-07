सावन में भूल कर भी ना करें इन चीजों का दान, जीवन पर पड़ता है विपरीत प्रभाव

what not to donate in sawan: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान भक्तजन पूजा-पाठ, व्रत और दान-पुण्य के माध्यम से महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। दान करना हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण कर्म माना गया है, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका दान करना वर्जित माना गया है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन चीजों का दान करने से जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और भोलेनाथ अप्रसन्न हो सकते हैं। आइए जानते हैं सावन में किन चीजों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए।