2020 में लगे थे 6 ग्रहण, अब फिर आने वाला है ऐसा दौर? जानें क्या सच में होगा बड़ा बदलाव

surya grahan 2025

ज्योतिष मानते हैं कि शनि के मकर राशि में जाने से और एक ही वर्ष में 5 या 5 से अधिक ग्रहण होने के साथ ही कई विस्फोटक योग के चलते वर्ष 2018 से ही दुनिया धीरे-धीरे बदलने लगी इसके बाद जब वर्ष 2020 में 5 ग्रहण आए तो सभी ने कोरोना महामारी का भयानक दौर देखा। वर्ष 2018 और 2019 में 5-5 ग्रहण लगे थे। अब ऐसा ही दौर फिर से लौटने वाला है।