दोहा में 90 मीटर प्लस थ्रो परफेक्ट नहीं था, सुधार पर काम कर रहा हूं : चोपड़ा

WD Sports Desk

, गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (18:46 IST)
भारतीय भालाफेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने बुधवार को स्वीकार किया कि वह अभी अपनी तकनीक से संतुष्ट नहीं हैं और मई में दोहा डायमंड लीग में 90 प्लस मीटर का थ्रो भी ‘परफेक्ट’ नहीं था। चोपड़ा ने 90 . 23 मीटर का थ्रो फेंका था और वह दूसरे स्थान पर रहे थे। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल्स से पहले पत्रकारों से कहा ,‘‘मुझे लगता है कि मेरा रनअप तेज है लेकिन मैं उस रफ्तार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। दोहा में 90 मीटर का थ्रो अच्छा था लेकिन तकनीकी तौर पर यह परफेक्ट नहीं था।’’
 
उन्होंने कहा ,‘‘ अगर मेरा बायां पैर सीधा है और परफेक्ट ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहा हूं तो यह अच्छा थ्रो होगा और फिर मैं अपनी गति से संतुष्ट हो सकूंगा।’’
 
सूत्रधार ने जब कहा कि वह बृहस्पतिवार को बेहतर तकनीक से 92 मीटर का थ्रो फेंक सकते हैं, उन्होंने कहा ,‘‘ भालाफेंक में कुछ नहीं कह सकते। आप चार या पांच मीटर भी जा सकते हैं।’’
 
भालाफेंक में हवा के प्रभाव के बारे में चोपड़ा ने कहा ,‘‘ यह थ्रो करने वाले पर निर्भर करता है कि हवा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप सही लाइन से थ्रो कर रहे हैं तो मदद मिलती है।’’
 
ज्यूरिख में कल बारिश होने की संभावना पर उन्होंने कहा कि वह हर स्थिति में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं।
 
उन्होंने कहा ,‘‘ कल हो सकता है कि मौसम अच्छा नहीं हो , शायद बारिश हो । लेकिन वह सभी के लिये होगा। हमें मानसिक रूप से दृढ होना होगा क्योंकि हालात कठिन है। मैं हर हालात में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं।’’  (भाषा) 

