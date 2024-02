FIH Pro League : भारतीय महिला हॉकी टीम ने अमेरिका को शूटआउट में हराया

Shootout Showdown!



India claim 2 points with a thrilling shootout victory bonus, while USA secure a point for the hard-fought draw at regulation time.



USA 1 - India 1



Goal Scorers:

45' Sessa Ashley(PC)



19' Deepika (PC)#HockeyIndia #IndiaKaGame #FIHProLeague24… pic.twitter.com/BqerWMEGik