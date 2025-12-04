Biodata Maker

सीनियर और जूनियर खो खो टीम के चयन ट्रायल्स होंगे उत्तर प्रदेश में

Kho Kho Federation of India

WD Sports Desk

, गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (19:03 IST)
खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया (KKFI) 44वीं जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप (बॉयज और गर्ल्स) और 58वीं सीनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप (पुरुष और महिला) के लिए उत्तर प्रदेश के खो-खो खिलाड़ियों के चयन ट्रायल क्रमशः 7 और 14 दिसंबर को ग़ाज़ियाबाद में आयोजित करेगी। सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित होने वाले जूनियर नेशनल ट्रायल के लिए खिलाड़ियों की आयु 04 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। सीनियर नेशनल्स के लिए खिलाड़ियों को गीता संजय मेमोरियल पब्लिक स्कूल, लोहिया
नगर पहुँचना होगा।

44वीं जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप (बॉयज़ और गर्ल्स) 2025-26 का आयोजन 31 दिसंबर, 2025 से 04 जनवरी, 2026 तक गुंजुर, बैंगलोर, कर्नाटक में और 58वीं सीनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप (पुरुष और महिला) 2025-26 का आयोजन 11 से 15 जनवरी, 2026 तक काज़ीपेट, तेलंगाना में केकेएफआई के तत्वावधान में किया जाएगा। केकेएफआई के महासचिव उपकार सिंह विरक ने कहा, ”पूरी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और उच्च चयन मानकों को बनाए रखने के लिए वीडियोग्राफ किया जाएगा।

केवल ट्रायल के माध्यम से चुने गए खिलाड़ियों को ही नेशनल में भाग लेने के लिए माना जाएगा।” चयनित खिलाड़ियों को जूनियर और सीनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए केकेएफआई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।

