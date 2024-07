सेंसेक्स और निफ्टी फिर नए शिखर पर, Nifty 24600 के पार

Stock market again at new peak: स्थानीय शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 52 अंक चढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी नए शिखर 24,600 के ऊपर पहुंच गया। दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों, दूरसंचार और चुनिंदा आईटी शेयरों में लिवाली तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के पूंजी प्रवाह से बाजार में तेजी बनी रही।