Share Market : मुद्रास्फीति में नरमी से बाजार में आई तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर

Sensex and Nifty at new record levels : खुदरा मुद्रास्फीति में नरमी से नीतिगत ब्याज दर में कटौती की उम्मीद बढ़ने के बीच स्थानीय शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी का माहौल रहा और दोनों मानक सूचकांक सेंसेक्स एवं निफ्टी ने दिन में कारोबार के दौरान नए रिकॉर्ड स्तर को छू लिया। 204.33 अंक यानी 0.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 76,810.90 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 75.95 अंक यानी 0.33 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,398.90 अंक पर बंद हुआ।