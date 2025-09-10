Share Bazaar बढ़त में रहा, Sensex 324 अंक उछला, Nifty 25 हजार के करीब पहुंचा

Dharma Sangrah

Share Bazaar बढ़त में रहा, Sensex 324 अंक उछला, Nifty 25 हजार के करीब पहुंचा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (17:51 IST)
Share Market Update News : स्थानीय शेयर बाजार में बुधवार को तेजी जारी रही और बीएसई सेंसेक्स 324 अंक चढ़ गया जबकि एनएसई निफ्टी 104.50 अंक बढ़कर 24,973.10 अंक पर पहुंच गया। भारत-अमेरिकी के बीच व्यापार वार्ता सफल होने की उम्मीद फिर से बढ़ने से बाजार में तेजी रही। यह लगातार तीसरा दिन है जब सेंसेक्स में तेजी रही। कारोबार के दौरान, यह 542.56 अंक तक उछल गया था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और भारतीय स्टेट बैंक प्रमुख रूप से लाभ में रहीं।
 
पचास शेयरों पर आधारित एनएसई निफ्टी में लगातार छठे दिन तेजी रही और यह 104.50 अंक यानी 0.42 प्रतिशत बढ़कर 24,973.10 अंक पर पहुंच गया। आईटी और पूंजीगत वस्तुओं के शेयरों में तेजी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले सप्ताह ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने भी बाजारों धारणा को मजबूत किया।
 
सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और भारतीय स्टेट बैंक प्रमुख रूप से लाभ में रहीं। दूसरी तरफ, नुकसान में रहने वाले शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, टाटा मोटर्स और अल्ट्राटेक सीमेंट शामिल हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों में आई कड़वाहट दूर होने का संकेत दिया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता के किसी सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी और वह आने वाले हफ्तों में ‘अपने बहुत अच्छे मित्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी’ से बातचीत करने को उत्सुक हैं।
 
ट्रंप ने मंगलवार को ट्रुथ सोशल पर लिखा, उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका, दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा, मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं।
 
उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके जवाब में, प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को ‘एक्स’ पर लिखा कि दोनों देशों के बीच जारी बातचीत उनके बीच साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का रास्ता साफ करेगी।
जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लि. के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच जारी व्यापार वार्ताओं को लेकर नए सिरे से उम्मीद बंधने से बाजार की धारणा मजबूत हुई है। जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने और मौद्रिक नीति नरम होने के लाभ के साथ वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में बेहतर आय की उम्मीद, मूल्यांकन को लेकर स्थिति मजबूत बना रही है।
 
उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में संभावित कटौती और प्रौद्योगिकी खर्च में सुधार की उम्मीदों के चलते आईटी सूचकांक ने अपने बेहतर प्रदर्शन को जारी रखा है। नायर ने कहा, निवेशकों की शुल्क संबंधी मुद्दों के रचनात्मक समाधान के संकेतों के लिए भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता की प्रगति पर नजर बनी हुई है।
एशिया के अन्य बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग सकारात्मक दायरे में रहे। यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख था। अमेरिकी बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुए। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने कई दिन तक शेयर बेचने के बाद मंगलवार को लिवाली की।
 
शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, उन्होंने 2,050.46 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर खरीदे। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.65 प्रतिशत बढ़कर 66.82 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। सेंसेक्स मंगलवार को 314.02 अंक के लाभ में रहा था जबकि निफ्टी 95.45 अंक मजबूत हुआ था।
