Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Bihar में NDA की जीत से संभला Share Bazaar, Sensex 84 अंक चढ़ा, Nifty भी 25900 के पार

Advertiesment
हमें फॉलो करें Stock market recovers after NDA's victory in Bihar

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 (18:01 IST)
Share Market Update News : बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत और घरेलू खरीदारी ने आज भारतीय शेयर बाजार को आखिर में संभाल लिया। वैश्विक बाजारों में गिरावट के बावजूद शेयर बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स 84.11 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 84562.78 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 30.90 अंकों की बढ़त लेकर 25910 पर रहा। बीएसई आईटी और बीएसई कैपिटल गुड्स इंडेक्स ने बेहतर प्रदर्शन किया।

खबरों के अनुसार, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत और घरेलू खरीदारी ने आज भारतीय शेयर बाजार को आखिर में संभाल लिया। वैश्विक बाजारों में गिरावट के बावजूद शेयर बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स 84.11 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 84562.78 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 30.90 अंकों की बढ़त लेकर 25910 पर रहा।
ALSO READ: बिहार चुनाव परिणाम से पहले Share Bazaar सतर्क, Sensex और Nifty की रही सपाट क्‍लोजिंग
बीएसई आईटी और बीएसई कैपिटल गुड्स इंडेक्स ने बेहतर प्रदर्शन किया। सेंसेक्स की कंपनियों में इटरनल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेंट लिमीटेड, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, एशियन पेंट्स के शेयर प्रमुख रूप से लाभ में रहे।

सेक्टोरल मोर्चे पर निफ्टी पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा लाभ में रहा। दिनभर दबाव में रहने के बाद PSU बैंक स्टॉक्स में जोरदार शॉर्ट-कवरिंग और खरीदारी देखने को मिली। SBI, Bank of Baroda, Canara Bank जैसी कंपनियों ने इंडेक्स को ऊपर खींचा।
ALSO READ: Share Bazaar में लौटी बहार, Sensex 590 से ज्‍यादा अंक उछला, Nifty भी 25870 के पार
मोतीलाल ओसवाल फाइनेशियल सर्विसेज के अनुसंधान प्रमुख धन प्रबंधन सिद्धार्थ खेमका के मुताबिक, बिहार विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को भारी बहुमत मिलने के बाद निफ्टी ने आखिरी 30 मिनट में दिन के निचले स्तर से ज्यादा की बढ़त हासिल की।
ALSO READ: Share Bazaar में हुई मामूली बढ़त, Sensex 84000 के करीब पहुंचा, Nifty भी चढ़ा
गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार बिहार चुनाव परिणाम से पहले सतर्क मुद्रा में नजर आया था। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच सेंसेक्स मात्र 12.16 अंक की बढ़त के साथ 84478.67 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी मामूली 3 अंक की बढ़त लेकर 25879 अंक पर रहा।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

चेन्नई में भारतीय वायुसेना का विमान क्रैश, बाल-बाल बचा पायलट
होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels