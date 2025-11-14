Bihar में NDA की जीत से संभला Share Bazaar, Sensex 84 अंक चढ़ा, Nifty भी 25900 के पार

Share Market Update News : बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत और घरेलू खरीदारी ने आज भारतीय शेयर बाजार को आखिर में संभाल लिया। वैश्विक बाजारों में गिरावट के बावजूद शेयर बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स 84.11 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 84562.78 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 30.90 अंकों की बढ़त लेकर 25910 पर रहा। बीएसई आईटी और बीएसई कैपिटल गुड्स इंडेक्स ने बेहतर प्रदर्शन किया।
बीएसई आईटी और बीएसई कैपिटल गुड्स इंडेक्स ने बेहतर प्रदर्शन किया। सेंसेक्स की कंपनियों में इटरनल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेंट लिमीटेड, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, एशियन पेंट्स के शेयर प्रमुख रूप से लाभ में रहे।
सेक्टोरल मोर्चे पर निफ्टी पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा लाभ में रहा। दिनभर दबाव में रहने के बाद PSU बैंक स्टॉक्स में जोरदार शॉर्ट-कवरिंग और खरीदारी देखने को मिली। SBI, Bank of Baroda, Canara Bank जैसी कंपनियों ने इंडेक्स को ऊपर खींचा।
मोतीलाल ओसवाल फाइनेशियल सर्विसेज के अनुसंधान प्रमुख धन प्रबंधन सिद्धार्थ खेमका के मुताबिक, बिहार विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को भारी बहुमत मिलने के बाद निफ्टी ने आखिरी 30 मिनट में दिन के निचले स्तर से ज्यादा की बढ़त हासिल की।
गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार बिहार चुनाव परिणाम से पहले सतर्क मुद्रा में नजर आया था। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच सेंसेक्स मात्र 12.16 अंक की बढ़त के साथ 84478.67 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी मामूली 3 अंक की बढ़त लेकर 25879 अंक पर रहा।
Edited By : Chetan Gour