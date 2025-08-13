janma asthmi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






इस भोग से प्रसन्न होंगे कृष्णजी, जन्माष्टमी पर कैसे बनाएं आटा पंजीरी, जानें 7 टिप्स

Advertiesment
हमें फॉलो करें Janmashtami panjiri recipe

WD Feature Desk

, बुधवार, 13 अगस्त 2025 (11:11 IST)
Janmashtami bhog: जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के प्रिय पंजीरी भोग की रेसिपी। जानें आटे की पंजीरी बनाने की आसान विधि, यह लेख आपको जन्माष्टमी के लिए स्वादिष्ट और पारंपरिक भोग बनाने में मदद करेगा। यहां पढ़ें गेहूं के आटे की पंजीरी तैयार करने की सरल विधि 7 टिप्स के माध्यम से...
 
सामग्री: 
1 कप गेहूं का आटा
½ कप देसी शुद्ध गाय का घी
¾ कप शकर का बूरा
½ कप भुने और कूटे हुए मखाने 
2-2 चम्मच कटे काजू और बादाम
2 चम्मच किशमिश
1 चम्मच अखरोट बारीक कटी हुई
2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल
1 चम्मच इलायची पाउडर।
 
पंजीरी बनाने की आसान विधि
1. सबसे पहले कढ़ाई में घी डालकर मध्यम आंच पर गरम करें।
2. फिर मखाने डालकर सुनहरे होने तक भून लें और ठंडा होने पर हल्का कूट लें।
3. अब उसी घी में काजू, बादाम, अखरोट भूनकर निकाल लें। और आंच बंद करके नारियल डालकर भून लें। 
4. फिर पुन: कढ़ाई में घी डालकर गेहूं का आटा धीमी आंच पर खुशबू आने तथा गुलाबी होने तक भूनें।
5. गैस बंद करें और आटे में कूटे मखाने, ड्राई फ्रूट्स, किशमिश और इलायची पाउडर मिला दें।
6. मिश्रण हल्का गुनगुना हो जाने नर शकर का बूरा अच्छी तरह मिला लें। 
7. अब गेहूं की तैयार पंजीरी को एयरटाइट डिब्बे में भरकर स्टोर करें तथा जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कान्हाजी को भोग लगाएं।ALSO READ: तिरंगा पास्ता, नूडल्स, कबाब और सैंडविच से मनाएं स्वतंत्रता दिवस, बच्चों के पसंदीदा व्यंजन से दोगुना होगा 15 अगस्त का मजा
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

लेफ्ट हैंडर्स डे कब और क्यों मनाया जाता है, जानें कारण, इतिहास और महत्व

सम्बंधित जानकारी

होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels