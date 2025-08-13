इस भोग से प्रसन्न होंगे कृष्णजी, जन्माष्टमी पर कैसे बनाएं आटा पंजीरी, जानें 7 टिप्स

Janmashtami bhog: जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के प्रिय पंजीरी भोग की रेसिपी। जानें आटे की पंजीरी बनाने की आसान विधि, यह लेख आपको जन्माष्टमी के लिए स्वादिष्ट और पारंपरिक भोग बनाने में मदद करेगा। यहां पढ़ें गेहूं के आटे की पंजीरी तैयार करने की सरल विधि 7 टिप्स के माध्यम से...
सामग्री:
1 कप गेहूं का आटा
½ कप देसी शुद्ध गाय का घी
¾ कप शकर का बूरा
½ कप भुने और कूटे हुए मखाने
2-2 चम्मच कटे काजू और बादाम
2 चम्मच किशमिश
1 चम्मच अखरोट बारीक कटी हुई
2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल
1 चम्मच इलायची पाउडर।
पंजीरी बनाने की आसान विधि
1. सबसे पहले कढ़ाई में घी डालकर मध्यम आंच पर गरम करें।
2. फिर मखाने डालकर सुनहरे होने तक भून लें और ठंडा होने पर हल्का कूट लें।
3. अब उसी घी में काजू, बादाम, अखरोट भूनकर निकाल लें। और आंच बंद करके नारियल डालकर भून लें।
4. फिर पुन: कढ़ाई में घी डालकर गेहूं का आटा धीमी आंच पर खुशबू आने तथा गुलाबी होने तक भूनें।
5. गैस बंद करें और आटे में कूटे मखाने, ड्राई फ्रूट्स, किशमिश और इलायची पाउडर मिला दें।
6. मिश्रण हल्का गुनगुना हो जाने नर शकर का बूरा अच्छी तरह मिला लें।