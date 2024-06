IND vs PAK : 9 जून को भारत पाकिस्तान के बीच महा मुकाबला, जानें मैच से जुड़ी हर जानकारी

India vs Pakistan Head To Head T20 World Cup Match Preview : आत्मविश्वास से ओतप्रोत और हालात के अनुकूल ढल चुकी भारतीय टीम नासाउ काउंटी (Nassau County International Cricket Stadium, New York) की पेचीदा पिच पर टी20 विश्व कप (T20 World Cup) के बहुचर्चित मुकाबले में रविवार को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगी जिसका मनोबल पहले ही मैच में मिली अप्रत्याशित हार ने तोड़ दिया है।

टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा भीड़ खींचने वाला मुकाबला 34000 दर्शक क्षमता वाले नासाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेला जाएगा।

इस मैदान की पिच लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। इसकी भारी आलोचना के बाद ICC ने आधिकारिक रूप से इसे स्वीकार किया।

अब तक इस स्टेडियम पर हुए तीन मैचों की छह पारियों में दो बार ही टीमें 100 रन के पार पहुंच सकी है। पूर्व क्रिकेटरों को तो यह भी लगता है कि कम स्कोर वाले मैचों से कैसे अमेरिकी बाजार में क्रिकेट का प्रचार प्रसार किया जाएगा।

एडीलेड ओवल के मैदानकर्मी डेमियन हाउज के मार्गदर्शन में अप्रैल में यहां चार ‘ड्रॉप इन’ पिचें (Drop In Pitches) बिछाई गई जो अभी तक जम नहीं पाई हैं। पिच से मिल रहा असमान उछाल बल्लेबाजों की सुरक्षा पर सवालिया ऊंगली उठा रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को आयरलैंड के खिलाफ मैच में कंधे में चोट लगी थी जिससे उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा।

रोहित ने मैच के बाद कहा था ,‘‘ ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि पिच से क्या अपेक्षा की जाए। हम हालात के अनुरूप तैयारी करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हर खिलाड़ी को योगदान देना होगा।’’

भारत के मैच के एक दिन बाद आईसीसी को पिच को लेकर तमाम आशंकाओं के निवारण के लिए बयान जारी करना पड़ा।

पाकिस्तान टीम ने अभी तक नासाउ स्टेडियम पर खेला नहीं है। पहले मैच में अमेरिका से हारने वाली पाकिस्तानी टीम गुरुवार की रात ही यहां पहुंची है। उन्हें हालात के अनुरूप ढलने का मौका नहीं मिल सका है जिसका उन्हें नुकसान हो सकता है।

भारत से हारने पर सुपर आठ चरण (Super 8) में उसके प्रवेश की राह लगभग असंभव हो जाएगी।

आयरलैंड के खिलाफ भारत ने बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को नहीं उतारा और एक अतिरिक्त विशेषज्ञ तेज गेंदबाज को जगह दी गई। पाकिस्तान के खिलाफ भी यही संयोजन रहने की उम्मीद है क्योंकि मैच ऐसी टर्फ पर खेला जाएगा जो नई है।

कुलदीप के मौजूदा फॉर्म और पाकिस्तानी बल्लेबाजों खासकर बाबर आजम (Babar Azam) के खिलाफ उनकी उपयोगिता को देखते हुए उन्हें उतारा जा सकता है। ऐसे में अक्षर पटेल (Axar Patel) या रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) में से एक को बाहर रहना होगा।

बल्लेबाजी में Rohit Sharma और Virat Kohli पारी का आगाज करेंगे जबकि Rishabh Pant तीसरे नंबर पर उतरेंगे।

दूसरी ओर पाकिस्तान के सामने बड़ी चुनौती पहले मैच में मिली हार को भुलाने की है। अमेरिका के खिलाफ पहले मैच में सुपर ओवर में मिली हार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान टीम इतनी अप्रत्याशित क्यो मानी जाती है।

बाबर ने हार का ठीकरा गेंदबाजों पर फोड़ा लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि बल्लेबाजों ने भी निराश किया। खुद बाबर ने 44 रन बनाने के लिए 43 गेंद खेल डाली।

वैसे तेज गेंदबाजों की मददगार पिच पर शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) की अगुवाई में पाकिस्तान का तेज आक्रमण कहर बरपाने का दम रखता है बशर्ते वे अपनी क्षमता के साथ न्याय करें।

टूर्नामेंट की शुरूआत में ISIS से मिली आतंकी धमकी के बाद मैच की सुरक्षा के चाक चौबंद उपाय किए गए हैं।

नासाउ काउंटी के पुलिस कमिश्नर पैट्रिक राइडर ने हाल ही में सुरक्षा इंतजामात की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था ,‘‘ भारत पाकिस्तान मैच के लिए सुरक्षा इंतजाम उसी तरह के हैं जब कुछ साल पहले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्वागत के लिए किए गए थे।’’

टी20I में भारत बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड (India vs Pakistan Head To Head in T20I)

टी-20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान का 12 बार आमना-सामना हुआ, जिसमें 9 बार भारत जीता और 3 बार पाकिस्तान जीता।

टी20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड (India vs Pakistan Head To Head in T20 World Cup) टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 6 मुकाबले हुए हैं जिसमे पाकिस्तान को सिर्फ एक जीत मिली है। 2021 में UAE में हुए टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत हासिल की थी। वहीं भारत बॉल आउट समेत 5 मैच जीत चुका है। 2007 में दो मैच जीतने के बाद भारत ने 2012 में भी पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप में हराया। फिर 2016 और 2022 में हुए टूर्नामेंट में भी टीम इंडिया ने जीत हासिल की।

टीमें : भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।

पाकिस्तान: बाबर आजम (कप्तान), अबरार अहमद, आजम खान, फखर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, सैम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान।

मैच का समय : रात आठ बजे से। कहाँ देख पाएंगे? Star Sports Network, Disney + Hotstar