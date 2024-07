रोहित शर्मा ने ट्रॉफी लेते वक्त WWE स्टार Ric Flair को किया कॉपी, फ्लेयर का रिएक्शन हुआ वायरल

16 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके WWE स्टार ने फिर रोहित का वीडियो भी अपने X (पूर्व Twitter) अकाउंट पर शेयर किया और लिखा "रोहित शर्मा मेरी प्लेबुक से एक पेज लिया! वाह!" (Rohit Sharma Taking A Page Out Of My Playbook! WOOOOO)