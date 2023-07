Hartalika teej 2023 : हरतालिका तीज कब है, नोट करें डेट, मुहूर्त और महत्व

When is Hartalika Teej in 2023 : सावन माह में शुक्ल पक्ष में हरियाली तीज के बाद भादो माह में शुक्ल पक्ष में हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। दोनों पर्व के बीच पूरे एक माह का अंतराल रहता है। हरियाली तीज के पंद्रह दिन बाद कजरी तीज आती है, जिसे बड़ी तीज कहा जाता है। इसके बाद हरतालिका तीज पर व्रत का समापन होता है। आओ जानते हैं कि हरतालिका तीज कब है और क्या है पूजा के शुभ मुहूर्त।