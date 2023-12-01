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तेलंगाना विधानसभा चुनाव परिणाम 2023 : दलीय स्थिति

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, शुक्रवार, 1 दिसंबर 2023 (14:38 IST)
Telangana Assembly Election Results 2023: तेलंगाना की 119 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव परिणाम 2023 के बाद राज्य की दलीय स्थिति... 

 
तेलंगाना विधानसभा चुनाव परिणाम 2023 : दलीय स्थिति

कुल सीटें : 119
बहुमत : 60
 
   पार्टी बढ़त/जीत
  बीआरएस 00
  कांग्रेस 00
  अन्य 00

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