इंडोनेशियन जोड़ी से आज भी पार नहीं पा पाए चिराग और सात्विक, मिली लगातार 9वीं हार

Chin up champs, you did great



MD pair @Shettychirag04 & @satwiksairaj go down 13-21, 12-21 against world no. 1pair M Gideon & K Sanjaya at @Tokyo2020 . They will play their next against 's @BenLane012 & @SeanVendy #SmashfortheGlory#badminton#Tokyo2020#TeamIndia pic.twitter.com/o4bmXeqsYH