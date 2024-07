मोदी 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को होगा पेश, इस वर्ग को मिल सकता है बड़ा तोहफा

Union Budget 2024-25 to be presented on July 23 : मोदी सरकार अपना पहला आम बजट 23 जुलाई को पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में अपना बजट पेश करेगी। खबरों की मानें तो इस बजट में मीडिल क्लास को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हालांकि सरकार का फोकस इंफ्रा और एनर्जी पर रहने की उम्मीद है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर 22 जुलाई, 2024 से 12 अगस्त, 2024 तक बजट सत्र को आयोजित करने की मंजूरी दी गई है। 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया जाएगा।