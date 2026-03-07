क्यों बढ़े दाम

अमेरिका ईरान युद्ध के चलते 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' से तेल सप्लाय बुरी तरह प्रभावित हुई है। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। भारत भी अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% एलएनजी इसी रास्ते से मंगाता है। ईरान के ड्रोन हमले के बाद भारत को गैस सप्लाई करने वाले सबसे बड़े देश कतर ने अपने LNG प्लांट का प्रोडक्शन रोक दिया है। भारत अपनी जरूरत की 40% LNG कतर से ही आयात करता है।