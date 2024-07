Online Bank Fraud : बिना OTP खाली हो गया बैंक अकाउंट, जानिए कैसे बचें फ्रॉड से

online bank fraud without call without otp and sms : बिहार के पूर्णिया में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इसमें बिना OTP, फोन कॉल या किसी भी सुराग के बैंक खाते से पैसे निकाल लिए गए। इस स्कैम को अंजाम देने के लिए जमीन की रजिस्ट्री पेपर की सहायता ली गई। बिहार पुलिस ने इस संबंध में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार पुलिस ने बताया कि जिसके अकाउंट से पैसा निकाला गया है, उसकी जानकारी आंध्रप्रदेश के लैंड पोर्टल से ली गई थी।