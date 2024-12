बीमा सखी के लिए कैसे करें एप्लाई : बीमा सखी के लिए आप एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट https://licindia.in/test2 पर जाएं। सबसे नीचे नजर आ रहे Click here for Bima Sakhi पर क्लिक करें। यहां नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पता जैसे डिटेल भरें। अगर आप LIC इंडिया के किसी एजेंट/डेवलपमेंट ऑफिसर/कर्मचारी/मेडिकल एक्सामिनर से ताल्लुक रखते हैं तो उसकी जानकारी दें। आखिर में कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें। Edited by : Sudhir Sharma