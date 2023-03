World Hearing Day 2023: क्या है इतिहास, थीम, जानें कान से जुड़े 5 रोचक तथ्य

क्या है विश्व श्रवण दिवस 2023 की थीम? : इस वर्ष विश्व श्रवण दिवस की थीम "कान और सुनने की देखभाल सभी के लिए, आइए इसे हकीकत बनाएं" (Ear and Hearing Care for All! Let’s Make it Reality) निर्धारित की गई है। इस थीम के ज़रिए श्रवण एवं कान से जुड़ी सभी समस्याओं को प्राइमरी केयर के अंतर्गत लाना है ताकि लोग कान के महत्व को समझ सकें।