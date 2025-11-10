Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मेरठ में मंदिर-मस्जिदों से उतारे गए 100 लाउडस्पीकर, पुलिस ने धर्मगुरुओं के साथ की बैठक

Advertiesment
हमें फॉलो करें Meerut

हिमा अग्रवाल

मेरठ , सोमवार, 10 नवंबर 2025 (22:18 IST)
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में धार्मिक स्थलों पर लगे तेज ध्वनि यंत्र यानी लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई मेरठ जिले में शुरू हो गई है। सोमवार में पुलिस- प्रशासन ने अभियान चलाकर करीब 100 लाउडस्पीकर मंदिरों और मस्जिदों से उतार दिए। एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत की जा रही है ताकि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके और सभी धर्मों के लोगों के बीच सामंजस्य बना रहे।
ALSO READ: delhi blast : क्या दिल्ली धमाके के पीछे आतंकियों का हाथ, धमाके से जुड़ा हर अपडेट
सभी थानाध्यक्षों ने अपने-अपने क्षेत्रों में मंदिरों और मस्जिदों के प्रबंधकों व धर्मगुरुओं के साथ बैठकें कीं। बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलों पर सिर्फ तय ध्वनि स्तर और मानकों के अनुसार ही माइक या लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा। अजान, आरती या अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान केवल एक स्पीकर का उपयोग करने की अनुमति होगी। यदि कहीं भी अतिरिक्त या अत्यधिक तेज आवाज वाले स्पीकर पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत हटा दिया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ALSO READ: बंगाल में कब हैं चुनाव, CM ममता ने कहा- भाजपा मुझे जेल भेज दे, गला काट दे पर लोगों का मताधिकार नहीं कुचले
पुलिस ने धर्मगुरुओं से आपसी सौहार्द बनाए रखने और सभी धर्मों की आस्थाओं का सम्मान करने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर माइक की आवाज इतनी ही रखी जाए कि आसपास के लोगों को असुविधा न हो। एसएसपी ताडा ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी भी स्थान पर अनावश्यक रूप से तेज आवाज में लाउडस्पीकर चलाए गए तो संबंधित प्रबंधकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। Edited by : Sudhir Sharma 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

delhi blast : क्या दिल्ली धमाके के पीछे आतंकियों का हाथ, धमाके से जुड़ा हर अपडेट

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels